Schneehöhen: Gute Bedingungen auf den Skipisten der Alpen

In den Alpen herrschen derzeit gute Wintersportbedingungen. Auch in den deutschen Mittelgebirgen liegt genügend Schnee für Skiabfahrten.

Über die Weihnachtstage starteten in den bayerischen Alpen weitere Skigebiete in die Saison, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit.

Auch in den Mittelgebirgen sind die Pisten zum Teil in gutem Zustand. Auf dem Fichtelberg im Erzgebirge oder in Winterberg im Hochsauerland liegen zum Beispiel jeweils 30 Zentimeter Schnee.

Nachts gibt es vielerorts leichten Frost, in Alpentälern kann es bis zu minus zehn Grad kalt werden. Tagsüber steigen die Temperaturen je nach Sonnenscheindauer auf bis zu sieben Grad.

Was nicht ins Bild passt, ist die Wetterlage im Osten. Eine Warmfront hat sich dort eingeschlichen und bringt Niederschlag - je nach Höhen als Regen oder Schnee. "Im Erzgebirge können in Lagen etwa oberhalb 600 Metern bis Donnerstag früh örtlich bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen", sagte Christoph Hartmann von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

"Eine durchgreifende Änderung ist erst am Montag, dem 2. Januar 2017, zu erwarten", sagte der Meteorologe. Dann soll eine Kaltfront aus Sibirien über Deutschland hinwegziehen. "Die Niederschläge im Bereich der Kaltfront gehen in Schnee über und je nach Intensität des Schneefalls und der Bodenwärme kann sich auch in den Niederungen eine Schneedecke ausbilden."

Pisten in Österreich gut bis sehr gut

Die Skigebiete in Österreich sind größtenteils geöffnet - die Pistenverhältnisse ist gut bis sehr gut. Leichter Schneefall wird in den nächsten Tagen der Schweiz erwartet. Auch dort sind die Pisten in größtenteils gutem Zustand. Dasselbe gilt auch für die Skigebiete in den französischen und italienischen Alpen.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland

Zugspitze 0/75/- Sudelfeld 30/35/- Reit im Winkl 0/45/3 Winklmoss-Steinplatte 0/45/- Fellhorn-Kanzelwand 20/40/7,5 Nebelhornbahn Oberstdorf -/40/- Großer Arber 25/25/- Fichtelberg / Erzgebirge 30/30/2,5 Skiliftkarussell Winterberg 30/30/-

Schneehöhen in Österreich

Gosau - Dachstein West 45/55/1 Kitzsteinhorn Kaprun -/70/3,5 Saalbach Hinterglemm Leogang 30/50/- Kitzbühel - Kirchberg 30/50/1,5 Planai - Schladming 60/100/- Stubaier Gletscher / Stubaital 5/90/0 Ischgl-Samnaun 10/40/38 Tux - Finkenberg 75/105/- Obergurgl - Hochgurgl 10/55/1 Sölden 28/142/- Stuben am Arlberg 5/50/- Serfaus - Fiss - Ladis -/30/- Silvretta Montafon 0/48/-

Schneehöhen in der Schweiz

Adelboden 0/35/- Zermatt 0/105/- Arosa Lenzerheide 10/45/10,5 Davos Klosters 1/31/13

Schneehöhen in Italien

Alta Badia -/10/- Kronplatz 20/40/25 Sulden/Ortler 30/60/-

Schneehöhen in Frankreich

Méribel 5/71/-

Les 2 Alpes 15/120/-

Val Thorens 60/135/-

Die Angabe "-" bedeutet, dass keine Meldung aus dem Skigebiet vorliegt. Eine "0" zeigt an, dass kein Schnee liegt beziehungsweise dass keine Loipe gespurt ist.

