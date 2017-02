Wer sich einmal zurückziehen möchte, ist im Museum richtig. Aber Achtung! Viele Museen haben anlässlich der Karnevalstage Sonderöffnungszeiten eingerichtet. So bleiben etwa die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf oder das Museum Ludwig in Köln nicht nur am Rosenmontag, sondern auch am Altweiber-Donnerstag geschlossen. Freitag bis Sonntag und am... mehr

Wer sich einmal zurückziehen möchte, ist im Museum richtig. Aber Achtung! Viele Museen haben anlässlich der Karnevalstage Sonderöffnungszeiten eingerichtet. So bleiben etwa die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf oder das Museum Ludwig in Köln nicht nur am Rosenmontag, sondern auch am Altweiber-Donnerstag geschlossen. Freitag bis Sonntag und am Dienstag sind sie aber geöffnet. Häuser in karnevalsferneren Regionen, etwa das Folkwang-Museum in Essen, öffnen am Donnerstag regulär. Das Folkwang zeigt zurzeit großformatige Gemälde von Eliza Douglas. weniger