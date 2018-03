später lesen Radroute rund um Schloss Duivenvoorde 2018-03-01T15:06+0100 2018-03-03T08:38+0100

Eine neue Radroute in den Niederlanden führt durch die Natur rund um das Schloss Duivenvoorde in der Nähe von Den Haag. Entlang der 33 Kilometer langen Strecke befinden sich viele Landgüter und weitere Schlösser, wie das Niederländische Büro für Tourismus mitteilt. Das Museum Voorlinden in einem alten Gutshaus widmet sich moderner und zeitgenössischer Kunst. Auch das Landhaus Huygens Hofwijck beherbergt ein kleines Museum mit Habseligkeiten der Wissenschaftler-Familie Huygens. In den Niederlanden gibt mehr als 700 Schlösser, Burgen und Landhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert.