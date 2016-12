später lesen Berlin Reiselust der Deutschen wieder deutlich gestiegen Teilen

Twittern







Die Bundesbürger sind wieder in Reiselaune: Nach einem Knick im Sommer nach der Türkei-Krise ist ihre Bereitschaft zum Jahreswechsel gestiegen, Geld für Reisen auszugeben. Das geht aus einer Befragung der GfK-Konsumforscher für den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) hervor. Nach Anschlägen in beliebten Urlaubsregionen und dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei hatten viele Urlauber Ägypten, Tunesien und die Türkei gemieden, die vergleichsweise preiswert sind.