RP-ReiseWelt bietet Urlaub für jeden Geschmack

Am morgigen Sonntag, 19. Februar, veranstaltet die Rheinische Post gemeinsam mit vielen Partnern aus der Tourismusbranche die Reisemesse "ReiseWelt". Geboten wird eine Vielzahl an Informationen und Eindrücken rund um das Reisen per Flugzeug, Bus, Schiff oder mit dem eigenen Auto. Von 11 bis 17 Uhr können sich die Besucher auf zwei Etagen in den Düsseldorfer Schadow Arkaden, Schadowstraße 11, an den Ständen beraten lassen. Erwartet werden mehr als 20.000 Besucher und rund 45 Aussteller. "Umfassende Informationen zu den jeweiligen Urlaubsregionen direkt am Stand der Aussteller und viele informative Fachvorträge zu spezifischen Urlaubszielen geben unseren Besuchern wichtige Planungssicherheit im Hinblick auf die Auswahl der nächsten Reise", sagt Andreas Wallenborn, Anzeigenverkaufsleiter Reise & Veranstaltungen bei der Rheinischen Post. In diesem Jahr neu dabei sind Aussteller wie iTravel Jerusalem, TransOcean Kreuzfahrten, Anex Tour, Ostsee-Holstein-Tourismus und das Promenadenhotel Admiral Usedom.