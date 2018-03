später lesen Schachblumenfest im Spessart 2018-03-08T14:27+0100 2018-03-10T10:53+0100

Im Sinntal im Spessart wird im Frühjahr ein Fest für die Schachblume gefeiert. Die seltene Pflanze in Purpurrot und Weiß überzieht von Anfang April bis Anfang Mai die Wiesen der Region, die das größte zusammenhängende Schachblumengebiet Deutschlands beheimatet. Die Feier in Obersinn am 21. und 22. April bietet laut der Tourismusagentur Hessens Livemusik sowie mehrere Führungen durch die Mittelgebirgslandschaft des Spessarts.