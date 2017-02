später lesen Düsseldorf Siebte Messe "ReiseWelt" in den Schadow-Arkaden Teilen

Twittern





2017-02-14T17:17+0100 2017-02-15T09:20+0100

Bereits zum siebten Mal veranstaltet die Rheinische Post am Sonntag, 19. Februar, gemeinsam mit vielen Partnern aus der Tourismusbranche die erfolgreiche Reisemesse "ReiseWelt". Die Besucher erwartet eine Vielzahl an Informationen rund um das Reisen per Flugzeug, Bus, Schiff oder mit dem eigenen Auto. Von 11 bis 17 Uhr haben die Besucher in den Düsseldorfer Schadow-Arkaden (Schadowstraße 11) die Möglichkeit, sich an den Ständen beraten zu lassen. Die "ReiseWelt" hat sich als eine der erfolgreichsten Reisemessen in der Region etabliert.