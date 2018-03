Spirituelle Auszeit

Urlaub im Kloster ist eine Möglichkeit, für kurze Zeit dem Alltag zu entfliehen. Mancherorts können die Gäste beten, beichten und leben wie Nonnen und Mönche. Anderswo wird eher eine Art spirituelle Wellness geboten. Eine Übersicht. Von Karin Willen

Kloster Ettal

Wer die barocke Pracht der Benediktinerabtei Ettal in den Ammergauer Alpen näher kennenlernen will, logiert im Klosterhotel "Ludwig der Bayer" direkt gegenüber. Die Herberge gehört zu einem der größten Benediktinerklöster im Alpenraum. Angeschlossen sind auch ein Gymnasium, landwirtschaftliche Betriebe, Gasthöfe, eine Brauerei und eine Likörmanufaktur. Im Hotel erwarten Gäste die Annehmlichkeiten eines Vier-Sterne-Hotels inklusive Spa-Bereich. Das Kloster, das 1330 gegründet wurde, lässt sich auf verschiedenen Führungen entdecken. Die Gebetszeiten und Gottesdienste der Mönche stehen den Gästen offen.

www.kloster-ettal.de

Kuroase im Kloster

Die "Kuroase im Kloster" im bayerischen Bad Wörishofen befindet sich in der Dominikanerinnen-Klosteranlage, in der Pfarrer Sebastian Kneipp seine Gesundheitslehre begründete. Mit 65 Zimmern und einem professionellen Gesundheitsteam samt Kurarzt, Kneipp-Bademeister und Ernährungsberater tanken Gäste hier im christlichen Ambiente auf. Das barocke Kloster von 1717 strahlt im Kurort natürliche Ruhe aus. Neben Pauschalangeboten von der Original Kneipp-Kur bis hin zum kurzen "Kräuterkick" gibt es spezielle Programme zu den christlichen Feiertagen. Die Gäste sind eingeladen zum Chorgebet, die Nonnen stehen zu Gesprächen und Gebeten bereit.

www.kuroase-im-kloster.de

Kloster Arenberg

Die Arenberger Dominikanerinnen in Koblenz im Mittelrheintal bieten neben der Seelsorge Massagen, aktivierender Gymnastik und Physiotherapie. Das Gästehaus inmitten des sechs Hektar großen Klosterparks verfügt über ein Vitalzentrum mit Schwimmbad, Sauna, Infrarotkabine und Fitnessraum. Auf Wunsch werden die gemütlichen Zimmer auch mit Fernseher ausgestattet. Der Ansatz ist ganzheitlich: Zu den spirituellen Angeboten zählen etwa Stundengebete, Meditation, Gesprächsbegleitung und mehrtägige Kurse mit Wellness. Mahlzeiten können schweigend eingenommen werden.

www.kloster-arenberg.de

Klosterhotel Odilienberg

Das Kloster über dem Wallfahrtsort Odilienberg im Elsass ist seit der Gründung im siebten Jahrhundert durch die Äbtissin Odilie ein Ort des Gebets. Abends, wenn die Wallfahrer den Berg mit der weitreichenden Aussicht auf die Rheinebene verlassen haben, tritt klösterliche Ruhe ein bei den Schwestern vom Heiligen Kreuz. Das Klosterhotel hat Ein- bis Vierbettzimmer in einem alten und einem modernen Gebäude. Die vier Gebetszeiten der Nonnen und meist zwei tägliche Messen stehen den Gästen offen, ebenso wie Beichtgelegenheiten und auf Wunsch ein geistliches Gespräch. Wem die Mauern zu eng werden, kann durch Wälder wandern und die umliegenden Dörfer erkunden.

www.mont-sainte-odile.com

Kloster St. Johann

Das Benediktinerinnenkloster in Müstair in Graubünden, dessen Kirche den weltweit größten frühmittelalterlichen Freskenzyklus birgt, geht auf Karl den Großen zurück. In diesem Unesco-Weltkulturerbe können sich die Gäste in den Klosterrhythmus einfügen und auf Wunsch seelsorgerisch betreut werden. Oberhalb des verträumten Alpenklosters steht auf einer Alm eine Hütte für Gäste, die Einsamkeit in der Natur suchen. Daneben gibt es Fastenwochen, Kräuterkurse, Führungen durch Kloster und Museum sowie Einkehrtage.

www.muestair.ch

Tharpaland International Retreat Centre

Mitten im Wald im Schwanter Forst in Brandenburg leben buddhistische Nonnen und Mönche mit Laien in einer spirituellen Gemeinschaft - und lassen Gäste in die buddhistische Lebensweise eintauchen. Das 1891 errichtete Schloss Sommerswalde, ein historistischer Gebäudekomplex in einem idyllischen Park, liegt eine Autostunde von Berlin entfernt. Mit Wochenendkursen spricht die Gemeinschaft alle Suchenden an. Längere Schweige-Arrangements richten sich an Geübte. Die Gäste können aus einer Palette von Unterkünften wählen, von Schlafsaal bis Einzelzimmer. Gegessen wird vegetarisch und gemeinsam schweigend. Die Gemeinschaft bittet darum, das Handy oder die SIM-Karte bei der Ankunft abzugeben.

www.tharpaland.org

Abteil Varensell Schon die Ortschaft Varensell im Osten der Westfälischen Bucht bei Rietberg ist ein Ort der Ruhe. Im Gästeprogramm der 35 Benediktinerinnen finden sich moderne Auszeiten wie "Chillen im Kräutergarten", Yoga oder "Kraftort Kloster kreativ" - aber auch Work-Life-Balance nach Benedikt, Singen des Gregorianischen Chorals, Gartenarbeiten oder "Quellentage für urlaubsreife Gottsucher". Daneben bietet die 1902 gegründete Abtei individuelle Aufenthalte zum Mitbeten und -arbeiten. Nicht alle der 28 Gästezimmer haben eigene Nasszellen.

www.abtei-varensell.de

Kloster St. Marienthal

Die 1234 gegründete Abtei in der sächsischen Oberlausitz ist das älteste aktive Zisterzienserinnenkloster Deutschlands. Die zwölf Nonnen bieten neben Fasten nach Buchinger sowie Basenfasten auch Kurse zu Besinnung, Kreativität, Spiritualität und Gesang. Mitbeten und -arbeiten ist ebenfalls möglich. Das weitläufige Kloster im böhmischen Barockstil liegt mitten im Wanderparadies Neißetal. Die Via Sacra führt hier zu den kulturellen Höhepunkten des Länderdreiecks Deutschland, Polen und Tschechien. Für Ausflüge verleiht das Kloster Fahrräder.

www.kloster-marienthal.de

Kloster Dietfurt & Meditationshaus St. Franziskus

Japanische Zen-Sitzmeditation, Qigong, Tai-Chi, die Blumenzeremonie Ikebana oder sakralen Tanz bieten die Franziskaner im Kloster Dietfurt (Bayern) allen Suchenden auch ohne religiöse Bindung in einem festen Kursprogramm. Dafür wurde 1977 eigens eine Meditationshalle im japanischen Stil gebaut. Qigong und Tanz finden im großen Klostergarten statt, aus dem die Köche die Gäste im Sommer mit vegetarischer Frischkost versorgen. Untergebracht sind die Teilnehmer im Gästehaus und im ehemaligen Noviziatsgebäude des Klosters Dietfurt, dessen Wurzeln bis in das Jahr 1665 reichen.

www.meditationshaus- dietfurt.de

