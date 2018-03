später lesen Südafrika feiert 100 Jahre Nelson Mandela 2018-03-08T14:27+0100 2018-03-10T07:45+0100

Nelson Mandela wäre in diesem Sommer 100 Jahre alt geworden. Wer sich auf einer Rundreise durch Südafrika auf die Spuren des Nationalhelden und Präsidenten begeben möchte, kann jetzt eine neue kostenlose App nutzen. Sie heißt "Madibas Journey" und informiert auf iOS- und Android-Geräten über Schauplätze, die mit dem Leben und Wirken Mandelas verbunden sind. Das teilte South African Tourism mit. Madiba war Mandelas Clanname, sein Geburtstag war am 18. Juli. Eine bedeutende Sehenswürdigkeit ist zum Beispiel das Mandela House im Township Soweto in Johannesburg, das Urlauber besichtigen können.