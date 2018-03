später lesen Südliche Weinstraße feiert Max Slevogt 2018-03-22T15:12+0100 2018-03-24T09:06+0100

Entlang der Südlichen Weinstraße können sich Urlauber in diesem Frühling und Sommer auf die Spuren des deutschen Impressionisten Max Slevogt begeben. Die Region feiert den 150. Geburtstag des Malers mit vielen Veranstaltungen. Außerdem wurde ein neun Kilometer langer Rundweg angelegt, der zu zwölf Orten führt, an denen Slevogt malte. Start ist am Herrenhaus Slevogthof. Alle Informationen zum Programm finden Besucher im Internet unter https://landauland.suedlicheweinstrasse.de.