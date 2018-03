später lesen Trump schreckt weniger Urlauber ab 2018-03-15T17:07+0100 2018-03-17T09:06+0100

US-Präsident Donald Trump schreckt offenbar nicht mehr so viele Urlauber von einer USA-Reise ab wie noch vor einem Jahr. In einer GfK-Umfrage im Auftrag der Fachzeitschrift "fvw" sagte ein Viertel der Befragten (26 Prozent), sie würden weiterhin Urlaub in den USA machen - die Politik Trumps sei ihnen egal. In der gleichen Umfrage vor einem Jahr sagten dies nur 17 Prozent. Befragt wurden Reisende mit Interesse an den USA.