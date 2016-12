später lesen Viel heiße Luft über dem Tegernsee Neue Verbindungen nach Spanien Teilen

Über dem Tegernsee heben zwischen dem 27. Januar und 5. Februar rund 20 Heißluftballone ab. Bei der jährlich stattfindenden Montgolfiade können Besucher für 215 Euro in einem der Ballons mitfliegen, teilt der Tegernseer Tal Tourismus mit. Wer am Boden bleibt, kann die Ballons beobachten oder über einen Kunsthandwerksmarkt schlendern. Am 28. Januar und 4. Februar gibt es jeweils ab 17 Uhr Musik, Lichtspiele und als Höhepunkt des Festes schließlich das Ballonglühen.