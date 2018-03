später lesen Viele neue Condor-Ziele ab Düsseldorf 2018-03-08T14:27+0100 2018-03-10T10:01+0100

Condor fliegt im Sommer zahlreiche neue Strecken von Düsseldorf aus. Neue Urlaubsziele des Ferienfliegers sind Sylt, La Palma, Sitia auf Kreta, Kalamata, Thessaloniki und Zakynthos in Griechenland, Burgas in Bulgarien, das kroatische Split, Monastir und Djerba in Tunesien sowie Catania, Lamezia Therme und Olbia in Italien. Außerdem werde die Kapazität auf vielen bestehenden Routen ab Düsseldorf erhöht, teilt Condor mit.