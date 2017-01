St. Johann: Wedeln am Wilden Kaiser

Die Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental in Tirol ist mit 284 Pistenkilometern eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Österreichs. Von Julia Siegers

Der Wilde Kaiser empfängt uns mit Kaiserwetter - strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und glitzernde weiße Pisten. Falls es nicht schneien sollte, wird möglichst umweltverträglich nachgeholfen - und zwar nur mit Schnee aus Wasser, ohne chemische Zusätze, wie die Betreiber versichern. Zudem wird die benötigte Energie ausschließlich aus Tiroler Wasserkraft gewonnen. Das soll das schlechte Gewissen umweltbewusster Ski-Fans ein wenig beruhigen.

Insgesamt neun Einstiegsorte öffnen die Tore zu den fast 300 Pistenkilometern, von Going über Ellmau und Scheffau bis Söll, Westendorf und Brixen im Thale. Moderne Liftanlagen bringen die Skifahrer auf Höhen bis zu 1800/1900 Meter. Dort kommen sowohl Anfänger als auch Profis dank unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade der Pisten auf ihre Kosten. Wer nicht will, muss an einem Tag kaum eine Piste doppelt fahren, um eine große Runde durch das Gebiet zu drehen. Für Kinder und Anfänger bieten speziell eingerichtete Übungsareale beste Voraussetzungen, um sicherer auf Skiern zu werden, nicht zuletzt mithilfe der 22 Skischulen vor Ort.

Ganz neu in dieser Saison ist der Hans-im-Glück-Skiparcours in Söll, auf dem die kleinen Rennläufer ihre ersten Wettkämpfe zwischen Märchenfiguren austragen können. Wer nicht genug bekommt vom alpinen Vergnügen, kann auch abends unter Flutlicht Österreichs größtes Nachtskigebiet nutzen: Zehn Kilometer beleuchtete Pisten erfreuen in Söll das Skifahrerherz (Mi-Sa 18.30-21.30 Uhr, separater Skipass gegen Aufpreis, Erwachsene 24 Euro). An gleicher Stelle kommen auch Rodel-Fans tags wie nachts auf ihre Kosten mit den Bahnen Hexenritt und Mondrodelbahn (romantisch mit Mondlampen beleuchtet). Eine weitere Rodelbahn findet sich am Astberg in Ellmau, auch hier ist mit Flutlicht für Abendbetrieb gesorgt (Abendkarte Rodeln Erwachsene 18,50 Euro).

Zurück auf die Skipiste: Nicht nur darauf, sondern auch daneben ist mit allerlei Hinguckern und cleveren Einrichtungen für entspanntes Skivergnügen gesorgt. So freut man sich über bequeme Schaukelbänke, die an schönen Aussichtspunkten zu einer Pause in der Sonne einladen, an manchen Stellen sogar mit Wlan-Hotspot, sodass man die Daheimgebliebenen gleich mit aktuellen Bildern per Handy grüßen kann. Eine Besonderheit ist das Alpeniglu-Dorf in Hochbrixen: Tagsüber lockt die Eisbar draußen mit erfrischenden Getränken und Liegestühlen. Richtig spannend wird es mit den Pauschalen, die für abends und nachts buchbar sind: Dann wird innen in den mit Eisskulpturen verzierten Iglus auf Eisbänken, die mit Rentierfellen ausgelegt sind, an Eistischen Käsefondue serviert, bevor man sich zu einer Übernachtung im Daunenschlafsack in eines der Hotelzimmer-Iglus zurückzieht (Infos und Preise im Internet unter www.alpeniglu.com).

Thema Übernachtung: Die beiden ehemaligen österreichischen Skistars Hermann Maier und Rainer Schönfelder haben in St. Johann strategisch günstig gelegen 2016 ein neues Hotel eröffnet, das auf die Bedürfnisse von sportlich aktiven Gästen ausgerichtet ist. Moderner, zweckmäßiger alpenländischer Schick, clever durchdachte Zimmer mit vielen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ski-Bekleidung, kostenlose beheizte Skischränke und Tiefgaragenparkplätze. Ziel der Initiatoren: "Jeder, der Skifahren möchte, soll sich das in Zukunft auch ermöglichen können." Dazu trägt vor allem eine durchsichtige, faire Preiskalkulation bei: Man zahlt, was man wirklich nutzt, hat die Wahl, Essen dazu zu buchen oder auch ein größeres Familienzimmer für mehr Platz in Anspruch zu nehmen.

Das Hotel liegt direkt am ortseigenen Skigebiet von St. Johann, die Skiwelt Wilder Kaiser ist knapp 15 Kilometer entfernt, das mondäne Kitzbühel nur zehn Kilometer.

Quelle: RP