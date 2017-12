Wo gibt es die besten Silvesterpartys in NRW?

Manche machen es sich an Silvester gern daheim gemütlich, für andere gibt es aber nichts Schöneres, als die Nacht des Jahreswechsels mit vielen anderen Menschen zu verbringen und das neue Jahr auf der Tanzfläche zu beginnen. Hier finden Sie eine Übersicht der besten Partys in NRW an Silvester.

Wie wird das Wetter in der Silvesternacht?

Viele Menschen freuen sich darauf, an Silvester endlich Raketen in die Lüfte steigen zu lassen oder auch einfach nur das Feuerwerk an der frischen Luft zu bewundern. Und das möglichst ohne Regen oder Wind. Aber ob das dieses Jahr möglich ist? Hier lesen Sie, wie das Wetter an Silvester wird.

Was muss ich bei Kauf und Handhabung von Böllern beachten?

Jahr für Jahr warnen Experten und Mediziner vor illegalem Feuerwerk, durch welche es immer wieder zu schweren Verletzungen kommt. Aber was muss ich beim Böller-Kauf beachten? In diesem Video erfahren Sie, wie sicher Ihre Böller sind. Und was man beim Umgang mit Feuerwerk beachten muss, lesen Sie hier.

Wie steht es um die Sicherheit in den NRW-Städten an Silvester?

Damit sich Vorfälle wie in der Silvesternacht vor zwei Jahren in Köln nicht wiederholen, haben die Städte in der Region umfassende Sicherheitskonzepte ausgearbeitet. Einen Überblick, welche Maßnahmen in den einzelnen Städten ergriffen werden, finden Sie hier.

Raclette oder Fondue - was biete ich Silvester zu Essen an?

Natürlich gibt es noch jede Menge Speisen, die man auf einer Party an Silvester anbieten kann. Aber Raclette und Fondue sind wohl die Klassiker für den Jahreswechsel. Wie aber sieht das perfekte Fondue aus? Hier gibt ein Schweizer Tipps. Und hier verrät er, wie man Raclette richtig macht.

Welche Geschäfte haben an Silvester geöffnet?

Silvester fällt genau wie Heilig Abend auf einen Sonntag. Anders als am 24. Dezember haben die Geschäfte zum Jahreswechsel aber in der Regel geschlossen. Hier erfahren Sie, wo Sie im Notfall trotzdem noch etwas einkaufen können.

Was hilft gegen den Kater am Morgen nach Silvester?

Ja, man nimmt sich immer wieder vor, nicht zu viel zu trinken auf der Silvesterparty. Der eine oder andere schlägt dann aber doch über die Stränge. Deshalb haben wir hier Tipps gegen den Kater danach zusammengestellt.

Wie schütze ich meinen Hund in der Silvesternacht?

Es knallt und zischt gefühlt jede Sekunde an jeder Ecke. Es ist laut, und schon so mancher Mensch fühlt sich an Silvester auf der Straße nicht besonders wohl. Hunde reagieren aber noch viel empfindlicher auf das Geknalle und verkriechen sich dann gern. Wie Ihr Hund die Silvesternacht gut übersteht, dazu haben wir hier ein paar Tipps zusammengetragen.

Wie schütze ich an Silvester mein Auto?

In der Silvesternacht macht sich so mancher Autobesitzer Sorgen um sein Fahrzeug. Aber wie schütze ich es vor Raketen und Böllern? Und wer kommt bei einem Schaden dafür auf? Hier können Sie alles Wichtige dazu nachlesen.