Frühlingswetter in NRW: 10 Tipps, wo Sie heute noch die Sonne genießen können

Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad: Hoch "Ludwiga" beschert NRW am Dienstag einen wunderschönen Tag. Wir geben Tipps für Ausflüge in der Region.

Der Frühling nimmt am Dienstag richtig Fahrt auf. Dank Hoch "Ludwiga" gibt es heute Sonnenschein und Temperaturen bis zu 22 Grad. In Düsseldorf-Niederkassel kann man am Rhein bei diesem Wetter zum Beispiel Minigolf spielen gehen. Das ist auch noch gut nach Feierabend möglich. Falls Minigolf nix für Sie ist, haben wir noch ein paar Tipps für einen schönen Feierabend in der Sonne.