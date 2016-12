Aachen: 14-Jähriger schickt Kamera in Stratosphäre

Marvin Stahlmann hatte einen Traum: einmal die Welt und seine Heimatstadt Aachen aus der Stratosphäre sehen. Mit einem Wetterballon ließ der 14-Jährige eine Kamera fast bis ins All auf eine Höhe von mehr als 39 Kilometer steigen - und filmte dabei alles. Die übliche Flughöhe von Passagier-Flugzeugen beträgt rund zehn Kilometer.

Alles begann mit dem Film "Apollo 13". "Das klingt vielleicht philosophisch, aber man nimmt die Welt einfach viel zu groß und zu wichtig wahr. Wenn man dann Filme sieht, in denen klar wird, wie klein wir eigentlich sind, dann beschäftigt einen das", sagt Marvin. So richtig gefesselt war er von der Materie, als er bei einem Schüleraustausch in Washington mit seiner Gastfamilie ein Space-Museum besuchte: "Das war echt unglaublich."

Nachdem er auf Youtube ein Video gesehen hatte, in dem jemand die Erde aus der Stratosphäre filmte, war für ihn klar: "Das will ich auch machen!" Sein Vater, Michael Stahlmann, unterstützte ihn dabei. Ohne offizielle Genehmigung ging nämlich gar nichts. Die Bezirksregierung Düsseldorf erteilte eine Absage. Das Verkehrsministerium gab dann das Okay - aber das dauerte fast ein Jahr. Marvin präparierte einen mit Helium gefüllten Wetterballon, wie er eigentlich von Meteorologen verwendet wird, um Messgeräte zu transportieren, mit einem Fallschirm, einer kleinen Box aus Styropor und einer GoPro-Kamera. Außerdem ganz wichtig: Ein GPS-Tracker, um das Paket nach dem Flug auch wiederzufinden. Auch ein zusätzliches Batterie-Pack durfte nicht fehlen: "Bei Temperaturen unter minus 60 Grad hält die Batterie der Kamera nicht lange", sagt Marvin.

Die Flugsicherung gab Zeit und Ort vor, an denen der Schüler den Ballon starten durfte. Flugzeuge, die in diesem Zeitraum die Flugbahn des Wetterballon hätten queren können, wurden vorab über Marvins Vorhaben informiert. Mit einer Geschwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde stieg der Ballon dann in die Luft. Nach 30 Minuten hatte das Fluggerät bereits die Wolkenschicht durchbrochen und war auf über 39 Kilometer in die Stratosphäre gestiegen. Dort platzte wie geplant der Wetterballon, der sich auf über zwölf Meter Durchmesser ausbreitete. Dank eines Fallschirms sank die Sonde mit der Kamera sanft wieder in Richtung Erde. "Wegen der unterschiedlichen Höhenwinde kam der Sender 60 Kilometer weiter weg als berechnet an." Lange mussten sie nach der Kamera suchen. "Als wir dann das Material gesichtet haben, war das ein unglaublich toller Moment", sagt Marvin. "Alles war drauf, vom Start bis zur Stratosphäre und wieder zurück." Insgesamt speicherte das Gerät 4,5 Stunden Filmmaterial.

Nach dem erfolgreichen Projekt kündigten Mitschüler und auch sein Mathe- und Physiklehrer großes Interesse an einem weiteren Wetterballon-Start an. "Dafür wäre es dann aber toll, wenn man Sponsoren hätte", sagt Marvin. Ausrüstung, Versicherung und Material gingen nämlich ganz schön ins Geld.

Quelle: RP