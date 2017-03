später lesen Münster 140 Prozent mehr Asylverfahren in NRW vor Gericht 2017-03-01T19:32+0100 2017-03-02T07:34+0100

Die Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen haben 2016 einen massiven Anstieg an Asylverfahren verzeichnet. 140 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr beschäftigten sich mit Asylrecht, also insgesamt 51.400 statt 21.200. Das gab das Oberverwaltungsgericht in Münster gestern bekannt. Für das laufende Jahr rechnet die Präsidentin des Gerichts, Ricarda Brandts, mit einer ähnlich hohen Anzahl an Verfahren. Die Fälle kommen zeitversetzt bei der Justiz an, weil zunächst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entscheidet.

Henning Rasche Journalistenschüler

