Berlin: 19 Kommunen bekommen Geld für bessere Luft

Für ihre Konzepte zur Bekämpfung von Diesel-Abgasen erhalten 60 Städte Geld vom Bund, davon 19 aus NRW. Darunter sind Köln, Düsseldorf, Dortmund und Essen. Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) übergab in Berlin die Förderbescheide über eine Gesamtsumme von rund zwölf Millionen Euro. 14 NRW-Kommunen gingen laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) leer aus, darunter Hagen und Remscheid. Insgesamt hatten 90 Städte Anträge gestellt.

Das Geld wollen die Kommunen unter anderem in den Kauf von Elektrobussen, in zusätzliche Ladestellen für Elektroautos, in den Bau von Radwegen sowie in digitale Leitsysteme zur Vermeidung von Staus investieren. In den rund 90 betroffenen Kommunen drohen gerichtlich erzwungene Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge. Als Gegenmaßnahme war Ende November ein Fonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro aufgelegt. Ein Viertel der Kosten soll die Autobranche übernehmen.

