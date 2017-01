später lesen Leverkusen 200 Webcams auf Autobahnen in NRW installiert Teilen

Straßen NRW hat die Zahl der Webcams entlang der Autobahnen in NRW im Laufe des vergangenen Jahres deutlich ausgebaut. Nun sind 200 Kameras in Betrieb, über die einerseits die Verkehrszentrale Staus im Blick behält, sich andererseits aber auch jeder Autofahrer live über den Verkehr auf seiner Strecke informieren kann. 500.000 Euro wurden in die Erweiterung der Technik investiert, wie Hanno Bäumer, Leiter der Verkehrszentrale in Leverkusen, erläutert. Alle Bilder der Kameras bietet das Verkehrsportal Verkehr.NRW ("http://www.verkehr.nrw" ).