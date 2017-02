Moers: 51-Jährige stirbt in Moerser Kanal

51-Jährige stirbt in Moerser Kanal

In NRW ereigneten sich sechs weitere tödliche Unfälle.

Eine 51-jährige Frau ist gestern in Moers-Repelen mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, das Fahrzeug blieb kopfüber in einem Bach liegen. Es lief voll Wasser und Schlamm, die Fahrerin wurde eingeklemmt. Erst nach einer guten Viertelstunde gelang es der Feuerwehr, die Frau zu bergen. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos; die Fahrerin starb an der Unfallstelle. Die Ursache des Unfalls steht noch nicht fest.

In NRW sind bei Verkehrsunfällen zum Ende der Arbeitswoche mindestens sechs weitere Menschen ums Leben gekommen.

In Kerken (Kreis Kleve) verunglückte eine 27-jährige Autofahrerin tödlich. Sie kam beim Überholen von der Straße ab. Die Frau aus Grefrath schleuderte gegen einen Baum und starb kurze Zeit später.

In Wesseling wurde ein Fußgänger beim Überqueren einer sechsspurigen Autobahn von einem Lieferwagen überfahren. Der 33-Jährige hatte nach Polizeiangaben die Fahrbahn der A 555 in Richtung Köln passiert und war dann über die Mittelleitplanke geklettert. Auf der Gegenspur nach Bonn wurde er von dem Lieferwagen erfasst. Der 33-Jährige starb noch am Unfallort.

In Lüdinghausen im Münsterland kam ein Autofahrer in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige war den Angaben zufolge sofort tot, sein 17 Jahre alter Beifahrer starb nach Wiederbelebungsversuchen an der Unfallstelle. Auf der A 1 bei Hagen starb ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver. Auf der A 42 bei Gelsenkirchen kam eine 21-jährige Beifahrerin bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen ums Leben.

(RP/dpa)