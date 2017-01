später lesen Düsseldorf 81 historische Seiten - Düsseldorf und der Rosenmontag Teilen

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug ist einer der größten und bekanntesten im Land. Als 1835 der erste offizielle Umzug startete, war die Stadt am Rhein noch klein, in der heutigen Groß- und Landeshauptstadt verfolgen viele Hunderttausend Menschen das Treiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg griffen die Düsseldorfer die jecke Tradition rasch wieder auf, und seither berichtet auch die Rheinische Post Jahr für Jahr. 81 der historisch interessantesten, bildreichsten Seiten haben wir für ein limitiertes Sonderprodukt auf aufgebessertem Zeitungspapier zusammengestellt. Dieses Extrablatt im RP-Format erscheint am 31. Januar und kostet 12,90 Euro, für Abonnenten 9,90 Euro. Der Versand ist kostenfrei.