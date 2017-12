später lesen Duisburg A-40-Rheinbrücke wird erneut repariert 2017-12-21T19:28+0100 2017-12-22T08:52+0100

Der Verkehr auf der A-40-Rheinbrücke Neuenkamp bei Duisburg muss Anfang Januar erneut für Reparaturarbeiten eingeschränkt werden. Vom 3. bis 8. Januar werde ein Fahrstreifen in Richtung Essen gesperrt, teilte Straßen.NRW gestern mit. Weitere Arbeiten sind für Mitte Februar geplant. Im Sommer war die Brücke für Reparaturen an der Seilverankerung zwei Wochen lang komplett gesperrt worden. Ab 2020 steht der Neubau an. Das Genehmigungsverfahren läuft. Damit die alte Brücke geschont wird, sollen Lkw mit mehr als 44 Tonnen Gewicht umgeleitet werden. Der Bau einer Wiege- und Schrankenanlage soll Anfang 2018 beginnen. Die Anlage soll verhindern, dass zu schwere Lastwagen auf die Brücke fahren.