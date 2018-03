später lesen Dormagen A 57-Brücke bei Dormagen ist am 9. April fertig 2018-03-18T18:53+0100 2018-03-19T07:10+0100

In drei Wochen soll es freie Fahrt auf der A 57 bei Dormagen geben. Der Neubau der dortigen Brücke befindet sich in der Endphase. Laut Landesbetrieb Straßen.NRW ist die Freigabe von jeweils zwei Fahrstreifen in Richtung Köln bzw. Krefeld für Montag, 9. April, vorgesehen. Die Kosten für den Brückenbau belaufen sich auf 8,8 Millionen Euro. Er war notwendig geworden, weil die Brücke nach einer Brandstiftung im Februar vor sechs Jahren so stark beschädigt worden war, dass sie abgerissen werden musste.

