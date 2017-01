Die Frage nach dem Warum kann nach dem tragischen Unfall auf der A57 am Dienstag, bei dem ein ein junger Mann starb und ein weiterer lebensgefährlich verletzt wurde, nicht abschließend beantwortet werden. Die Ermittlungen der Spezialisten des Verkehrskommissariats dauern noch an. Von Julia Lörcks, Goch

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei zum Unfall am Dienstag gegen 17 Uhr fuhr der Lastwagenfahrer, ein 58 Jahre alter Mann aus Rheinberg, mit seinem Gespann und einer Geschwindigkeit von etwa 80 bis 85 Stundenkilometern Richtung Niederlande. Ein Kilometer nach der Autobahnabfahrt Goch/Weeze fuhr der VW-Caddy, in dem die beiden jungen Männer aus Goch auf dem Fahrer- und Beifahrersitz saßen, dann wohl ungebremst in das Heck des Lastwagen. Das berichten zumindest Zeugen, die bei der Polizei angaben, keine Bremslichter gesehen zu haben. "Das muss man sich ungefähr so vorstellen, als wenn jemand mit 50 Stundenkilometer in ein stehendes Hindernis fährt.

"Der Aufprall war so heftig, dass die Fahrgastzelle bis zur B-Säule zerstört und der Unterfahrschutz des Lastwagen 50 Meter entfernt von der Unfallstelle gefunden wurde", berichtet ein Sprecher der Autobahnpolizei. Mehr könne er zu diesem schrecklichen Unfall derzeit nicht sagen. Auch sei es fraglich, ob die Ermittler überhaupt zu einem endgültigen Ergebnis kommen würden.

Hoffnung gibt es für den Beifahrer. Dieser wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Nimweger Radboud-Uniklinik gebracht. "Dort hat sich sein Zustand stabilisiert", sagt der Sprecher der Autobahnpolizei Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion.

Der Fahrer des Lastwagens wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock und wurde vor Ort von den Einsatzkräften (Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst) betreut. Diese waren insgesamt drei Stunden im Einsatz. Für diese Zeit war auch die Autobahn zwischen Goch und Kleve voll gesperrt. Der Verkehr wurde teilweise zurückgeleitet. "Bei Minustemperaturen und Dunkelheit keine einfache Sache", so die Autobahnpolizei. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 20.000 Euro.