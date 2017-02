später lesen Aachen Aachen: Pfleger soll Patient vergewaltigt haben 2017-02-16T18:13+0100 2017-02-17T10:13+0100

Das Universitätsklinikum Aachen hat sich von einem Krankenpfleger getrennt, der einen Patienten vergewaltigt haben soll. Das teilte das Klinikum mit. Der Vorfall soll sich bereits vergangenes Jahr in der Notaufnahme des Großkrankenhauses ereignet haben; es ist nicht der erste Skandal, der sich in der jüngeren Vergangenheit in der Notaufnahme ereignet hat. Von Marlon Gego