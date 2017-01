später lesen Düsseldorf/Mönchengladbach Ärger um Sonntagsöffnung in Mönchengladbach Teilen

Twittern







Sechs von 14 beantragten verkaufsoffenen Sonntagen stehen in Mönchengladbach auf der Kippe. Dazu zählen alle vier Öffnungstage in der Innenstadt, dem Haupteinkaufszentrum der Stadt. Sie erfüllen nach Meinung der Stadt-Juristen nicht die juristischen Kriterien und könnten rechtlich angefochten werden. Die Entscheidung trifft der Rat. Der Handelsverband NRW kritisiert die Mönchengladbacher Verwaltung für ihr Vorgehen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) rät, erst die Lösungsansätze eines Runden Tischs abzuwarten, zu dem das NRW-Landwirtschaftsministerium eingeladen hat. Bei einem Treffen Anfang Februar sollen, so die IHK, Lösungsansätze erarbeitet werden.