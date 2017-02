später lesen Düsseldorf AfD-Paar darf trotz Hochzeit in zwei Landtagen sitzen Teilen

2017-02-01

Frauke Petry und Marcus Pretzell müssen ihre landespolitischen Ambitionen wohl nicht vorzeitig beenden. Die juristische Einschätzung aus einem Bericht des ZDF-Magazins "Frontal 21" dürfte nicht haltbar sein. Der Sender hatte berichtet, das AfD-Paar müsse seinen Wohnsitz nach der Hochzeit aus rechtlichen Gründen zusammenlegen. Der Landesvorsitzende Pretzell wohnt in Bochum und will bei den NRW-Wahlen antreten, die Bundesvorsitzende Petry wohnt in Sachsen und ist Mitglied des dortigen Landtages. Wer in einen Landtag will, muss im selben Bundesland gemeldet sein. Nach dieser Logik dürfte also entweder Pretzell nicht in NRW kandidieren oder Petry verlöre ihr Mandat.

