Düsseldorf: AfD-Vorstand will Pretzells Co-Parteichef stürzen

AfD-Vorstand will Pretzells Co-Parteichef stürzen

Beim internen Machtkamp der AfD in Nordrhein-Westfalen hat Landes-Chef Marcus Pretzell sich offenbar durchgesetzt. Sein Co-Chef, Martin Renner, soll auf dem AfD-Landesparteitag Ende Januar abgewählt werden. Einen entsprechenden Antrag haben neun von insgesamt zehn Mitgliedern des Landesvorstands unterschrieben und fristgerecht eingereicht, wie Sprecherin Renate Zillessen gestern unserer Redaktion bestätigte.

Eine schriftliche Begründung liege nicht vor, diese soll erst auf dem Parteitag in Oberhausen vorgetragen werden. Aus Parteikreisen heißt es, ihm werde offiziell parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Er soll die Initiative "Basis wehrt sich" angestiftet haben, eine Neuwahl der Landesliste per Unterschriftensammlung zu erzwingen. Eigentlich ginge es dem Lager um Parteichef und Spitzenkandidat Pretzell darum, Co-Chef Renner loszuwerden.

Dieser gilt als Kritiker Pretzells und sieht den Antrag auf seine Abwahl als "Teil einer großen Schmierenkampagne". "Die innerparteilichen Streitigkeiten verlaufen auf unterirdischem Niveau", so Renner. Womöglich wolle man damit auch seine Pläne, sich für die Bundestagswahl aufstellen zu lassen, kreuzen. Landeschef Pretzell wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Am 29. Januar trifft sich die NRW-AfD in der Luise-Albertz-Halle - auch um ihr Wahlprogramm festzuzurren.

