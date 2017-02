Bochum: Alkohol bei Bochumer Polizei gefunden

Die Bochumer Polizeiführung hat bei internen Kontrollen in allen acht Wachen der Stadt Alkohol gefunden. Anlass für die Überprüfung war ein anonymes Schreiben, sagte ein Sprecher gestern.

Darin hatte der Verfasser behauptet, die Beamten der Wache Bochum-Ost würden nach Dienstende Alkohol trinken und anschließend betrunken Auto fahren. Tatsächlich fand die Polizeiführung in der Wache im Stadtteil Langendreer sowie in den sieben anderen Bochumer Dienststellen Bier- und Schnapsflaschen. Laut Dienstanweisung ist der Konsum und das Aufbewahren von Alkohol in den Diensträumen untersagt.

"Wir werden den Vorfall intern umfassend und zeitnah aufarbeiten", sagte der Sprecher. Außerdem werde die Staatsanwaltschaft informiert, die über das weitere Vorgehen entscheide.

(dpa)