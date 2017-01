später lesen Duisburg Angreifer mit Messer in Duisburger Polizeiwache erschossen Teilen

Polizisten haben in der Nacht zu gestern in einer Duisburger Wache einen Angreifer erschossen. Der 43-jährige Mann aus Duisburg sei gegen Mitternacht mit einem Messer auf zwei Beamte losgegangen. Die hätten ihre Waffen gezogen und jeweils einmal geschossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit. Die Polizisten hätten den Angreifer ins Bein und in den Hals getroffen. Zuvor waren an mehreren Orten ganz in der Nähe drei Menschen nacheinander von einem Angreifer mit einem Messer verletzt worden. Die Ermittler prüfen derzeit einen Zusammenhang.