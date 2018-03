Die Langzeitbaustellen in NRW NRW ist Stauland Nummer eins in Deutschland. Wo aktuell auf den Autobahnen langfristig gebaut wird, zeigen wir hier.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AK Köln Nord Beginn: 25. April 2017 Geplant bis: 30. Juli 2018 Was wird gemacht? Einengung der Verbindung von der A1 in Richtung Köln auf die A57 in Richtung Krefeld , Restbreite 4 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AS Köln-Niehl - AS Köln Bocklemünd, beide Richtungen Beginn: 20. März 2017 Geplant bis: 12. Juni 2019 Was wird gemacht? Umbau

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? Leverkusener Brücke Beginn: 26. Oktober 2016 Geplant bis: 31. Dezember 2020 Was wird gemacht? Vorübergehende Begrenzung der Breite - A1, Dortmund - Köln, Leverkusener Brücke in beiden Richtungen vorübergehende Begrenzung der Breite auf 2,30 m

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? Leverkusener Brücke Beginn: 30. Januar 2018 Geplant bis: 31. Dezember 2020 Was wird gemacht? Durchfahrt gesperrt für LKW - A1, Köln - Dortmund, Leverkusener Brücke in beiden Richtungen gesperrt für Schwerverkehr über 3,5 t

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AS Köln-Niehl Beginn: 29. Mai 2017 Geplant bis: 3. Juni 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A1 in Richtung Dortmund auf die Gemeindestraße nach Köln-Chorweiler , Restbreite 3,12 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AS Köln-Niehl Beginn: 27. Juli 2017 Geplant bis: 6. Dezember 2025 Was wird gemacht? Einengung der Einfahrt von der Gemeindestraße aus Köln-Chorweiler auf die A1 in Richtung Dortmund , Restbreite 2,75 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AK Leverkusen - AS Köln Niehl, beide Richtungen Beginn: 24. Januar 2015 Geplant bis: 28. April 2020 Was wird gemacht? Brückeninstandsetzung. Länge: 1,1 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AK Leverkusen - Richtung AK Leverkusen West Beginn: 18. Juni 2014 Geplant bis: 30. Dezember 2025 Was wird gemacht? Brückeninstandsetzung. Länge: 0,52 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AS Remscheid - AS Wermelskirchen Beginn: 20. Dezember 2017 Geplant bis: 31. März 2018 Was wird gemacht? Brückeninstandsetzung. Länge: 2,7 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AS Hagen-West - AS Volmarstein Beginn: 20. Januar 2018 Geplant bis: 19. Juni 2018 Was wird gemacht? Brückenneubau. Länge: 1,88 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AS Hagen-Nord - AS Hagen-West Beginn: 4. September 2017 Geplant bis: 29. März 2018 Was wird gemacht? Brückeninstandsetzung. Länge: 1,17 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AS Schwerte - AK Dortmund/Unna Beginn: 3. August 2017 Geplant bis: 2. Juli 2018 Was wird gemacht? Brückenneubau. Länge: 0,83 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AS Greven - AS Münster-Nord Beginn: 15. September 2017 Geplant bis: 13. Juli 2018 Was wird gemacht? Brückenneubau. Länge: 1,48 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A1 Wo? AS Greven - AS Greven Beginn: 2. August 2017 Geplant bis: 30. Juli 2018 Was wird gemacht? Einengung der Einfahrt auf die A1 in Richtung Münster , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A2 Wo? AS Bottrop - AS Oberhausen-Königshardt Beginn: 24. März 2017 Geplant bis: 29. April 2018 Was wird gemacht? Umbau. Länge: 0,73 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A2 Wo? AS Herten - AS Recklinghausen-Süd, beide Richtungen Beginn: 12. Oktober 2017 Geplant bis: 10. April 2018 Was wird gemacht? Brückenneubau. Länge: 1,7 Kilometer

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A2 Wo? AK Recklinghausen - AK Recklinghausen Beginn: 2. Oktober 2017 Geplant bis: 15. Juli 2019 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A2 in Richtung Dortmund auf die A43 in Richtung Münster , Restbreite 3,50 m

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A2 Wo? AK Recklinghausen - AS Recklinghausen-Süd Beginn: 12. Januar 2018 Geplant bis: 10. April 2018 Was wird gemacht? Brückenneubau. Länge: 1 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A2 Wo? AK Recklinghausen - AS Recklinghausen Beginn: 22. Mai 2017 Geplant bis: 10. April 2018 Was wird gemacht? Sperrung der Ausfahrt von der A2 in Richtung Oberhausen auf die A43 in Richtung Wuppertal

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A2 Wo? AS Kamen/Bergkamen - AS Kamen/Bergkamen Beginn: 19. Oktober 2015 Geplant bis: 31. Mai 2019 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A2 in Richtung Dortmund , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A2 Wo? AS Dortmund-Lanstrop - AK Kamener Kreuz Beginn: 10. Januar 2018 Geplant bis: 11. Januar 2019 Was wird gemacht? Brückenneubau. Länge: 1,45 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A2 Wo? AS Hamm-Uentrop - AS Beckum Beginn: 14. Dezember 2017 Geplant bis: 31. Mai 2018 Was wird gemacht? Arbeiten an der Straßenausstattung. Länge: 1,55 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A2 Wo? AS Beckum - AS Hamm-Uentrop Beginn: 14. Dezember 2017 Geplant bis: 31. März 2018 Was wird gemacht? Arbeiten an der Straßenausstattung. Länge: 0,68 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A3 Wo? AK Breitscheid - AS Mettmann Beginn: 3. September 2017 Geplant bis: 30. Juni 2018 Was wird gemacht? Brückenumbau. Länge: 1,69 Kilometer

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A3 Wo? AK Ratingen-Ost - AK Ratingen-Ost Beginn: 30. August 2015 Geplant bis: 31. Mai 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A3 in Richtung Oberhausen auf die A44 in Richtung Düsseldorf , Restbreite 3,75 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A3 Wo? AS Königsforst - AS Rösrath, beide Richtungen Beginn: 5. Februar 2016 Geplant bis: 22. Dezember 2020 Was wird gemacht? Bauwerksprüfung. Länge: 0,31 Kilometer

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A3 Wo? AS Lohmar-Nord - AS Rösrath Beginn: 30. Januar 2018 Geplant bis: 30. April 2018 Was wird gemacht? Umbau. Länge: 1,38 Kilometer

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A3 Wo? AS Lohmar - AK Bonn/Siegburg, beide Richtungen Beginn: 12. Februar 2012 Geplant bis: 22. Dezember 2020 Was wird gemacht? Bauwerksprüfung. Länge: 0,44 Kilometer

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A4 Wo? AK Aachen - AK Aachen Beginn: 15. November 2016 Geplant bis: 30. April 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A4 in Richtung Köln auf die A44 in Richtung Mönchengladbach , Restbreite 3,25 Meter; Einengung der Ausfahrt von der A4 in Richtung Köln auf die A44 in Richtung Aachen , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A4 Wo? AK Aachen - AS Eschweiler-West Beginn: 15. November 2016 Geplant bis: 30. April 2018 Was wird gemacht? Umbau. Länge: 0,44 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Moers-Zentrum - AS Duisburg-Rheinhausen Beginn: 10. Februar 2018 Geplant bis: 6. Mai 2018 Was wird gemacht? Erneuerung der Decke. Länge: 1,18 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Duisburg-Rheinhausen - AS Duisburg-Häfen Beginn: 12. Juli 2013 Geplant bis: 31. Dezember 2020 Was wird gemacht? Brückeninstandsetzung. Länge: 2,5 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Duisburg - AS Duisburg-Homberg Beginn: 11. März 2018 Geplant bis: 3. April 2018 Was wird gemacht? Arbeiten an Straßenausstattung. Länge: 4,06 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Duisburg-Kaiserberg - AS Mülheim an der Ruhr Beginn: 27. November 2017 Geplant bis: 30. April 2018 Was wird gemacht? Brückeninstandsetzung. Länge: 0,92 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Essen-Frohnhausen - AS Essen-Frohnhausen Beginn: 5. Juli 2017 Geplant bis: 31. Mai 2018 Was wird gemacht? Einengung der Einfahrt auf die A40 in Richtung Essen , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Essen-Frohnhausen - AS Essen-Holsterhausen Beginn: 5. Juli 2017 Geplant bis: 31. Mai 2018 Was wird gemacht? Brückeninstandsetzung. Länge: 0,46 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Bochum-Zentrum - AS Bochum-Zentrum Beginn: 26. Juli 2017 Geplant bis: 8. April 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt und der Parallelfahrbahn von der A40 in Richtung Dortmund , Restbreite 3,25 Meter; Einengung der Einfahrt und der Parallelfahrbahn auf die A40 in Richtung Dortmund , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Bochum-Stadion - AS Bochum-Stadion Beginn: 9. Oktober 2017 Geplant bis: 8. April 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A40 in Richtung Dortmund, Restbreite 3,25 Meter; Einengung der Einfahrt auf die A40 in Richtung Dortmund , Restbreite 3,25 Meter

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Bochum-Hamme - AK Bochum Beginn: 9. Oktober 2017 Geplant bis: 8. April 2018 Was wird gemacht? Reparaturarbeiten. Länge: 5,03 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Bochum-Harpen - AS Bochum-Stadion Beginn: 15. November 2017 Geplant bis: 8. April 2018 Was wird gemacht? Reparaturarbeiten. Länge: 1,69 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Bochum-Harpen - AS Bochum-Harpen Beginn: 9. Oktober 2017 Geplant bis: 8. April 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A40 in Richtung Dortmund , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AK Bochum - AK Bochum Beginn: 8. Juni 2017 Geplant bis: 30. Juni 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A40 in Richtung Essen auf die A43 in Richtung Wuppertal , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A40 Wo? AS Dortmund-Barop - AS Dortmund-Dorstfeld Beginn: 28. November 2016 Geplant bis: 29. März 2018 Was wird gemacht? Arbeiten an Bauwerken. Länge: 1,7 Kilometer

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A42 Wo? AK Duisburg-Nord - AS Duisburg-Beeck Beginn: 6. Dezember 2017 Geplant bis: 20. Dezember 2018 Was wird gemacht? Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau | Länge: 1.48 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A42 Wo? AK Essen-Nord - AK Essen-Nord Beginn: 24. November 2017 Geplant bis: 24. November 2018 Was wird gemacht? Einengung der Einfahrt von der B224 in Richtung Gladbeck auf die A42 in Richtung Dortmund , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A42 Wo? AS Essen-Altenessen - AS Essen-Altenessen Beginn: 13. November 2017 Geplant bis: 24. November 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ein- und Ausfahrt der A42 in Richtung Dortmund , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A42 Wo? AS Gelsenkirchen-Heßler - AS Gelsenkirchen-Heßler Beginn: 24. Januar 2017 Geplant bis: 24. November 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ein- und Ausfahrt der A42 in Richtung Kamp-Lintfort , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A42 Wo? AK Essen-Nord - AS Gelsenkirchen-Schalke Beginn: 24. Februar 2018 Geplant bis: 24. November 2018 Was wird gemacht? Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau | Länge: 5.99 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A42 Wo? AS Gelsenkirchen-Zentrum - AS Gelsenkirchen-Zentrum Beginn: 10. Februar 2018 Geplant bis: 24. November 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ein- und Ausfahrt der A42 in Richtung Dortmund , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A43 Wo? AS Recklinghausen-Herten - AS Recklinghausen-Herten Beginn: 30. August 2017 Geplant bis: 6. Juli 2018 Was wird gemacht? Einengung der Einfahrt von der L511 in Richtung Oer-Erkenschwick auf die A43 in Richtung Recklinghausen , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A43 Wo? AS Marl-Sinsen - AK Recklinghausen Beginn: 6. Oktober 2017 Geplant bis: 6. Juli 2018 Was wird gemacht? Anbau von Fahrstreifen. Länge: 4 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A43 Wo? AK Recklinghausen - AK Recklinghausen Beginn: 26. Juni 2016 Geplant bis: 10. April 2018 Was wird gemacht? Einengung der Verbindung von der A43 in Richtung Recklinghausen auf die A2 in Richtung Dortmund , Restbreite 3,50 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A43 Wo? AS Recklinghausen-Hochlarmark - AS Recklinghausen -Hochlarmark Beginn: 26. Juni 2016 Geplant bis: 31. Mai 2018 Was wird gemacht? Einengung der Einfahrt auf die A43 in Richtung Recklinghausen , Restbreite 3,50 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A43 Wo? AK Herne - AK Herne Beginn: 2. November 2017 Geplant bis: 30. März 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Wuppertal auf die A42 in Richtung Kamp-Lintfort , Restbreite 3,50 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A43 Wo? AK Bochum - AK Bochum Beginn: 8. Juni 2017 Geplant bis: 30. Juni 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Recklinghausen auf die A40 in Richtung Essen , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A43 Wo? AK Bochum/Witten - AK Bochum/Witten Beginn: 22. Dezember 2017 Geplant bis: 31. März 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Wuppertal auf die A44/B226 nach Bochum , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A43 Wo? AK Bochum/Witten - AK Bochum/Witten Beginn: 13. Februar 2018 Geplant bis: 15. Mai 2018 Was wird gemacht? Einengung der Einfahrt von der A44/B226 aus Bochum auf die A43 in Richtung Wuppertal , Restbreite 3,00 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A43 Wo? AS Witten-Herbede - AS Sprockhövel, beide Richtungen Beginn: 12. März 2018 Geplant bis: 9. April 2018 Was wird gemacht? Schallschutzmaßnahmen. Länge: 2,5 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A44 Wo? AK Ratingen-Ost - AK Ratingen-Ost Beginn: 1. September 2017 Geplant bis: 30. April 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A44 in Richtung Essen auf die A3 in Richtung Oberhausen , Restbreite 3,75 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A46 Wo? AS Erkrath - AS Düsseldorf-Holthausen Beginn: 17. Februar 2018 Geplant bis: 23. Juni 2018 Was wird gemacht? Umbau. Länge: 1,9 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A46 Wo? AS Haan-Ost - AS Wuppertal-Cronenberg, beide Richtungen Beginn: 27. März 2017 Geplant bis: 14. August 2018 Was wird gemacht? Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau. Länge: 1.7 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A46 Wo? AS Wuppertal-Elberfeld - AS Wuppertal-Wichlinghausen Beginn: 5. März 2018 Geplant bis: 10. April 2019 Was wird gemacht? Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau. Länge: 1,7 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A46 Wo? AS Wuppertal-Barmen - AS Wuppertal-Wichlinghausen Beginn: 22. Juli 2016 Geplant bis: 31. Dezember 2028 Was wird gemacht? Bauwerksprüfung. Länge: 0,06 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A46 Wo? AS Wuppertal Barmen - AS Wuppertal-Oberbarmen, beide Richtungen Beginn: 4. November 2017 Geplant bis: 30. Juli 2018 Was wird gemacht? Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau. Länge: 4,15 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A46 Wo? AS Wuppertal-Oberbarmen - AS Wuppertal-Wichlinghausen Beginn: 13. Februar 2018 Geplant bis: 30. April 2018 Was wird gemacht? Erneuerung der Tragschicht oder Oberbau. Länge: 3,93 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A46 Wo? AK Mönchengladbach-Wanlo - AK Mönchengladbach-Wanlo Beginn: 19. Februar 2018 Geplant bis: 5. April 2018 Was wird gemacht? Einengung der Ausfahrt von der A46 in Richtung Heinsberg auf die A61 in Richtung Koblenz , Restbreite 3,25 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A46 Wo? AD Holz - AS Jüchen, beide Richtungen Beginn: 5. November 2017 Geplant bis: 11. April 2018 Was wird gemacht? Anbau von Fahrstreifen. Länge: 2,7 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A52 Wo? AS Mönchengladbach-Neuwerk - AK Neersen Beginn: 8. August 2017 Geplant bis: 30. März 2018 Was wird gemacht? Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau. Länge: 0.76 km

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A57 Wo? AS Uedem - AS Alpen Beginn: 12. März 2017 Geplant bis: 30. Juni 2018 Was wird gemacht? Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau. Länge: 9.7 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A57 Wo? AD Neuss-Süd - AS Dormagen Beginn: 11. Februar 2017 Geplant bis: 21. März 2018 Was wird gemacht? Brückeninstandsetzung. Länge: 1,26 Kilometer

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A57 Wo? AS Köln-Chorweiler - AS Köln-Longerich Beginn: 18. April 2017 Geplant bis: 30. Juli 2019 Was wird gemacht? Umbau. Länge: 0,95 Kilometer.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A57 Wo? AK Köln-Nord - AK Köln-Nord Beginn: 25. April 2017 Geplant bis: 30. Juli 2019 Was wird gemacht? Einengung der Verbindung von der A1 in Richtung Köln auf die A57 in Richtung Krefeld , Restbreite 4 Meter.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A61 Wo? AD Jackerath - AS Bedburg Beginn: 19. Februar 2018 Geplant bis: 30. September 2018 Was wird gemacht? Brückenneubau. Länge: 2,47 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A61 Wo? AS Swisttal - AS Rheinbach Beginn: 1. August 2017 Geplant bis: 30. Juni 2018 Was wird gemacht? Arbeiten an Straßenausstattung. Länge: 0,84 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A61 Wo? AS Rheinbach - AS Miel Beginn: 25. Januar 2017 Geplant bis: 30. Juni 2018 Was wird gemacht? Arbeiten an Straßenausstattung. Länge: 0,67 km.

Die Langzeitbaustellen in NRW Autobahn: A553 Wo? AS Brühl - AS Brühl-Nord Beginn: 3. November 2017 Geplant bis: 30. August 2018 Was wird gemacht? Erneuerung an der Tragschicht oder Oberbau. Länge: 3 km.