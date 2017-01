Vettweiß: Betrunkener Autofahrer rammt Notarztwagen

Bei einem Hilfseinsatz ist eine Rettungshelferin im Kreis Düren verletzt worden. Die 27-Jährige und ein Notarzt wurden in ihrem Einsatzfahrzeug von einem anderen Wagen gerammt.

Wie die Polizei in Düren am Samstag berichtete, hatte das Rettungsteam in der Nacht bei Vettweiß ein Auto gesehen, das mit zu hohem Tempo in der falschen Richtung durch einen Kreisverkehr fuhr. Der auffällig gewordene Wagen blieb direkt danach stehen. Da der Fahrstil mit einem Notfall zu tun haben könnte, fuhr die 27-Jährige vor das Auto. Dieses fuhr jedoch plötzlich an und rammte den Rettungswagen. Der mutmaßliche Unfallfahrer hatte fast 1,7 Promille in der Atemluft und schon seit Langem keinen Führerschein mehr.

(dpa)