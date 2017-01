In Essen-Rüttenscheid ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. gegen 13.30 Uhr wurde der Blindgänger entschärft. Die A52 und die A40 mussten dafür gesperrt werden.

Wie die Stadt Essen am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde die britische Fünf-Zentner-Bombe bereits am Mittwoch bei Tiefbauarbeiten an der Birkenstraße gefunden. In Absprache mit dem Sprengmeister wurde aber beschlossen, den Blindgänger erst am Donnerstag zu entschärfen. Rund eine halbe Stunde dauerte die Entschärfung, gegen 13.30 gab es Entwarnung. Die A52 und die A40 konnten wieder freigegeben werden. Auch der Bus-und Bahnverkehr läuft wieder.

Von der Entschärfung waren rund 1900 Menschen betroffen. Davon leben etwa 300 im Umkreis von 500 Metern der Fundstelle. Sie müssen ihre Wohnungen während der Entschärfung verlassen. Die rund 1600 Menschen, die im Umkreis von 1000 Metern von der Fundstelle wohnen, dürfen sich nicht im Freien aufhalten.

Eine Notstelle wurde ab 10.30 Uhr in der Turnhalle des Helmholtz-Gymnasiums eingerichtet. Das Bürgertelefon ist unter der Nummer 123-8888 zu erreichen.

