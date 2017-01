In Essen-Rüttenscheid ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Blindgänger wird am Donnerstagmittag entschärft. Die A52 und die A40 sind seit 13 Uhr gesperrt.

Wie die Stadt Essen am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde die britische Fünf-Zentner-Bombe bereits am Mittwoch bei Tiefbauarbeiten an der Birkenstraße gefunden. In Absprache mit dem Sprengmeister wurde aber beschlossen, den Blindgänger erst am Donnerstag zu entschärfen.

Von der Entschärfung sind rund 1900 Menschen betroffen. Davon leben etwa 300 im Umkreis von 500 Metern der Fundstelle. Sie müssen ihre Wohnungen während der Entschärfung verlassen. Die rund 1600 Menschen, die im Umkreis von 1000 Metern von der Fundstelle wohnen, dürfen sich nicht im Freien aufhalten.

Während der Entschärfung am Mittag ab 13 Uhr müssen die A52 und die A40 gesperrt werden. Auch die S-Bahn-Linie (S6) wird für die Dauer der Entschärfung nicht fahren.

Betroffen sind auch die Buslinien 145 und 146. Die Haltestellen Paulinenstraße und Walpurgisstraße können während der Evakuierung nicht angefahren werden. Deshalb werden beide Buslinien umgeleitet über die Wittenbergstraße-Rüttenscheider Straße-Franziskastraße

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Eine Notstelle wird ab 10.30 Uhr in der Turnhalle des Helmholtz-Gymnasiums eingerichtet. Das Bürgertelefon ist unter der Nummer 123-8888 zu erreichen.

(url)