Düsseldorf: Brand in Messe: Zeuge erkennt Angeklagten

2017-02-02T19:23+0100 2017-02-03T10:01+0100

Im Prozess um den Großbrand einer Flüchtlingshalle in Düsseldorf hat ein Zeuge den Hauptangeklagten als Brandstifter wiedererkannt. Der Algerier sei ihm mit einer Wodka-Flasche in der Hand begegnet, dann habe er gesehen, wie er eine Matratze in Brand gesetzt habe, sagte der 40-jährige Flüchtling gestern vor dem Düsseldorfer Landgericht aus. Der Zeuge stammt aus dem Iran und war ebenfalls in der Halle untergebracht.