Düsseldorf: CDU: Mehr Investitionen für Sicherheit in Bus und Bahn

Die CDU-Fraktion im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat die Städte und Landkreise dazu aufgefordert, mehr für das Thema Sicherheit in den kommunalen Verkehrsbetrieben zu tun. "Es gibt bei den Fahrgästen und beim Bahnpersonal ein gestiegenes Bedürfnis nach mehr Sicherheit", sagte CDU-Fraktionschef Frank Heidenreich im Gespräch mit unserer Redaktion. "Der VRR hat darauf bereits mit der Installation von mehr Videokameras und einem stärkeren Personaleinsatz reagiert." Es müsse jedoch sichergestellt werden, dass die kommunalen Verkehrsbetriebe nachzögen. "2019 und 2020 laufen die Verkehrsverträge in unseren wichtigsten Metropolen aus und müssen neu ausgeschrieben werden." Heidenreich fordert, dass die Räte schon jetzt aktiv werden: "In den Bussen und Bahnen im innerstädtischen Bereich regelt der kommunale Nahverkehrsplan, welche Leistungen erbracht werden. Das gilt auch für die sicherheitsrelevanten Dienste."

Maximilian Plück

