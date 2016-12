Keine Beweise für Anschlagsplan in Oberhausen

Zwei im Zusammenhang mit mutmaßlichen Anschlagsplänen auf das Oberhausener Einkaufszentrum Centro festgenommene Brüder sind wieder frei. Die Polizei entließ die beiden 28 und 31 Jahre alten Männer am Samstag aus dem Gewahrsam. "Trotz intensivster Recherchen und Ermittlungen der Essener Polizei ließ sich der gemeldete Verdacht gegen die salafistisch geprägten Verdächtigen polizeilich nicht weiter erhärten", teilten die Ermittler mit. Es gab bis gestern keine Hinweise darauf, dass von den im Kosovo geborenen Brüdern eine konkrete Gefahr ausgeht.

Nach einem Tipp aus Sicherheitskreisen hatten Spezialeinheiten die Männer in der Nacht zum vergangenen Freitag in Duisburg festgenommen. In den Stunden zuvor hatten zahlreiche mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten das Einkaufszentrum gesichert. Eine konkrete Anschlagsgefahr habe aber nicht bestanden, versicherte die Polizei anschließend. NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) lobte das Vorgehen.

Der Polizeisprecher betonte am Samstag, der Hinweis auf die beiden Männer habe sehr ernst genommen werden müssen. Die Polizei reagiere lieber "fünfmal zu viel als einmal zu wenig". Eine Verbindung zu dem erschossenen mutmaßlichen Berliner Lastwagen-Attentäter Anis Amri hatten die Ermittler schon am Freitag verneint.

(dpa)