später lesen Münster/Helsinki Computerpanne bremst Lottospieler in NRW aus Teilen

Twittern







Eine Computerpanne hat am Samstag Lotto-Spieler in Nordrhein-Westfalen ausgebremst. Am Silvestermorgen setzte Westlotto die Annahme von Spielaufträgen für Lotto 6aus49 für die letzte Ziehung des Jahres aus, wie der Sprecher der Lotteriegesellschaft, Axel Weber, mitteilte. Weder an den rund 3500 Annahmestellen noch auf der Website von Westlotto konnten noch Tipps abgegeben werden. Grund seien technische Probleme, sagte Weber. Er betonte, die Schwierigkeiten seien nicht auf Hackerangriffe zurückzuführen.