später lesen Reporter ohne Grenzen Türkei und China nehmen die meisten Journalisten fest FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-05T12:48+0100 2018-03-05T13:58+0100

Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" erfasst regelmäßig, wie viele Journalisten wegen ihres Berufs festgenommen oder sogar getötet wurden. In der Türkei saßen 2017 mehr als doppelt so viele Journalisten im Gefängnis wie in China.