Düsseldorf: Der Anwalt des Reker-Attentäters

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Im Saal 1 des Hochsicherheitstraktes des Düsseldorfer Oberlandesgerichts saß Strafverteidiger Jasper Marten (43) immer links von Frank S., neben ihnen vier kräftige Justizbeamte, die für Sicherheit sorgten. Der Krefelder Anwalt war der einzige Pflichtverteidiger, der dem Reker-Attentäter geblieben war - und musste sich von seinem Mandanten als "Totalausfall" und "linksradikaler Speichellecker" bezeichnen lassen.

Frank S. wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt wegen versuchten Mordes an der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Erst Anfang des Monats hat der Bundesgerichtshof das Urteil des OLG Düsseldorf aus dem Juni 2016 bestätigt. Bis dahin war Marten sein Pflichtverteidiger. "Das Schwierigste war die Beratungsresistenz von Frank S., und dass er nur seine eigene Wahrheit akzeptiert hat", sagt Marten heute. "Der Job eines Anwalts ist es, Lösungen zu erarbeiten. Aber mit Frank S. konnte ich keine Strategie, keine Taktik diskutieren." Der Fall ist einzigartig in seiner Karriere.

Frank S. hatte schon vor dem Prozess seine Tat eingeräumt, im Gerichtssaal redete er sich allen Ratschlägen zum Trotz um Kopf und Kragen, verbreitete sein abstruse Weltsicht. Frank S. besitze keinerlei Affektkontrolle, er könne seine Impulsivität nicht steuern, sagte damals der psychiatrische Gutachter.

Das Gericht folgte in seinem Urteil den Argumenten des Verteidigers und verurteilte den Reker-Attentäter, wie von Marten gefordert, wegen seiner paranoid-narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe. Dabei hatte Frank S. bis zuletzt darauf beharrt, dass er Reker nicht habe töten wollen und dass er deswegen auch nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen sei. Eine Sicht, die Marten zu keinem Zeitpunkt teilte: "Wer jemandem ein riesiges Messer so tief in den Hals rammt, dass ein Wirbel anknackst, der kann nicht auf gefährliche Körperverletzung plädieren."

In seinem Plädoyer berief sich Marten darauf, dass Frank S. von frühester Kindheit an vernachlässigt und misshandelt worden sei. "Natürlich tut mir leid, was er als Mensch erlebt hat, aber die Verantwortung für seine Tat muss er übernehmen", sagt der 43-Jährige.

Quelle: RP