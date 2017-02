Düsseldorf: Der tiefe Fall eines Top-Beamten

Der ehemalige Chef des NRW-Baubetriebes BLB muss für mehr als sieben Jahre ins Gefängnis. Er stand im Mittelpunkt eines Korruptionsskandals, wie ihn das Land noch nicht erlebt hat. Von Thomas Reisener

Spitze Bemerkungen, höhnisches Grinsen, zum Teil demonstrative Langeweile: Bei den 43 Verhandlungstagen vor dem Düsseldorfer Landgericht trat Ferdinand Tiggemann so selbstbewusst auf, als wäre er immer noch der mächtigste Baumanager des Landes NRW. Bis gestern.

Eine Stunde lang begründet der Vorsitzende Richter Guido Noltze am Vormittag, warum Tiggemann nun wegen massiver Korruption für sieben Jahre und sechs Monate hinter Gittern muss. Wie üblich erheben sich nach der Urteilsbegründung alle im Saal. Nur Tiggemann nicht. Er hockt auf der Anklagebank, bewegt sich kaum. Dann nimmt er die Brille ab und reibt sich die Augen. Hinter ihm steht schon der Wachtmeister: Wegen Fluchtgefahr wird Tiggemann noch im Gerichtssaal verhaftet.

Bis November 2010 war der ehemalige Telekom-Beamte Chef des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB). Einer knapp zehn Jahre zuvor gegründeten Mammut-Behörde, die bis heute das milliardenschwere Immobilienvermögen des Landes bewirtschaftet. Nicht immer zum Wohl des Steuerzahlers: Bei zahlreichen Projekten unter Tiggemanns Regie explodierten die Kosten in abenteuerliche Dimensionen - der Neubau eines Landesarchivs in Duisburg zum Beispiel kostete statt der geplanten 30 Millionen am Ende fast 200 Millionen Euro.

Dabei ist das Landesarchiv nur der prominenteste Fall einer ganzen Kette von BLB-Skandalen, die später neben dem Landesrechnungshof auch 18 Fahnder des Landeskriminalamtes, drei Wuppertaler Staatsanwälte und einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) im Düsseldorfer Landtag beschäftigen sollten. Mutmaßlicher Schaden für den Steuerzahler allein bei den drei im aktuellen Prozess untersuchten BLB-Fällen: mindestens sechs Millionen Euro.

"Wir gehen davon aus, dass wir hier nur den Gipfel des Eisbergs gesehen haben", sagt der Richter. Denn die Wuppertaler Staatsanwaltschaft ermittelt noch in weiteren BLB-Skandalen, die juristische Aufarbeitung von Tiggemanns Machenschaften beim Neubau des Duisburger Landesarchivs etwa steht noch aus. Der Untersuchungsausschuss, der seit 2012 insgesamt sieben BLB-Skandale untersucht hat, geht insgesamt sogar von einem dreistelligen Millionenschaden für den Steuerzahler aus. Ironischerweise floss nach Überzeugung des Gerichts auch beim BLB-Bau des Gerichtsgebäudes, in dem gestern das Urteil verkündet wurde, Schmiergeld.

Tiggemann habe über etliche Jahre Informationen über anstehende Bauprojekte an einen mehrfach vorbestraften Berufskriminellen "durchgestochen", sagte Richter Notze. Eine gängige Masche von Tiggemann war offenbar diese: Wenn sein BLB ein Grundstück kaufen wollte, verriet er die Pläne an ein anderes Unternehmen, das dem BLB dann das Gelände vor der Nase wegschnappte. Danach musste das Land den Käufern einen überhöhten Kaufpreis zahlen.

Während Tiggemanns Verteidiger die Vorwürfe zurückwiesen und Freispruch beantragten, ging Notze mit seinem Urteil sogar noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Was den Richter besonders ärgerte: Mit einem Jahresgehalt von 232.0000 Euro und erheblichen Pensionsansprüchen wäre Tiggemann eigentlich zu besonderer Loyalität gegenüber dem Staat verpflichtet gewesen. "Einer der bestbezahlten Funktionsträger des Landes hat sich federführend an einem kriminellen Komplott zu Lasten der Steuerzahler beteiligt", fasste Notze das Ergebnis einer fast sechsjährigen Ermittlungsarbeit der Staatsanwälte zusammen. Man solle nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. "Aber das hier ist ein Fall für die Bazooka. Wir sind wütend. Das hier ist kein Fall für Milde." Selbst wenn die nächste Instanz das anders sehen sollte - eine Revision ist möglich - kommen auf Tiggemann eventuell noch weitere Strafen hinzu. Mit einer weiteren Anklage der Wuppertaler Staatsanwaltschaft ist dem Vernehmen nach noch in diesem Jahr zu rechnen.

