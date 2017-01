später lesen Wetter Des Winters schönste Seite Teilen

Twittern





2017-01-22T19:16+0100 2017-01-23T08:00+0100

Temperaturen um den Gefrierpunkt, strahlende Sonne und knallblauer Himmel - der Winter zeigte sich am Wochenende von seiner schönsten Seite. Vor dem Ski- und Rodelglück am Hang brauchten Besucher im Sauerland gute Nerven: Seit dem Morgen gab es kilometerlange Staus auf den Zufahrtsstraßen, Parkplätze etwa in Winterberg waren schnell überfüllt. Manche Skiverleihe hatten schon am Vormittag keine Ausrüstung mehr. In der Eifel verteilte sich der Andrang besser. Wartezeiten fielen kurz aus. In den nächsten Tagen soll es kalt bleiben, allerdings rechnen die Meteorologen kaum noch mit Sonne.