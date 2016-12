Düsseldorf: Die Feiertage werden windig statt weiß

Auch Weihnachten 2016 wird als schneefrei in die Annalen eingehen. "Die Wahrscheinlichkeit für weiße Festtage liegt bei null Prozent", sagt Stefanie Scharping, Meteorologin beim Wetterdienst Meteogroup. Stattdessen bietet das verlängerte Wochenende einen eher schmuddeligen Mix aus viel Regen, Wind und etwas Sonne. Vor allem der Heiligabend bringt stürmische Böen und vor allem vormittags Regen. "Der zieht jedoch schnell ab", sagt Scharping. Die Temperaturen steigen auf maximal neun Grad.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist es dann überwiegend bedeckt, und nur selten kommt die Sonne raus. Bei maximal zwölf Grad weht ein frischer Wind, der es gefühlt etwas kälter macht. Frost gibt es selbst auf den meisten Berggipfeln nach Einschätzung der Wetterforscher nicht. Ursache dafür sind die Ausläufer eines schweren Sturmtiefs über der Norwegischen See, das Deutschland von Nordwesten her überquert. Sie sorgen für die milden Temperaturen und das verbreitet stürmische Wetter. Vor allem an der Nordseeküste und auf den Bergen kann es dabei zu Sturm- und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 140 Stundenkilometern kommen.

Ab Dienstag soll es dann bundesweit etwas kälter werden. Damit sinkt auch die Schneefallgrenze, möglicherweise sogar auf 600 bis 400 Meter. Wahrscheinlich ist das jedoch nicht. Der Winter, der den Namen verdient, lässt also weiter auf sich warten. Die Witterung erinnere eher an den Herbst, sagt Meteorologin Scharping.

(jis)