Duisburg: Duisburger Café-Besitzerin wurde erschossen

Auch einen Tag nach dem Leichenfund im "Café Vivo" im Innenhafen sind Polizei und Staatsanwaltschaft ausgesprochen zurückhaltend mit Informationen. Nach der gestern stattgefundenen Obduktion bestätigte die Staatsanwaltschaft aber zumindest, dass es sich bei der Getöteten um die Geschäftsführerin des Cafés handelt. Die 46-jährige Birgül D. ist erschossen worden. Von Hildegard Chudobba

Wie erst gestern bekannt wurde, könnte der tödliche Überfall auf die Café-Betreiberin im Zusammenhang mit einem Vorfall stehen, der sich am Abend des 1. Mai auf der gegenüberliegenden Straßenseite ereignet hatte. Dort war der Geschäftsführer des "Diebels" von Unbekannten überfallen und gezwungen worden, die Einnahmen des langen Wochenendes herauszugeben. Die Täter waren bewaffnet.

Wann Birgül D. zu Tode kam, wurde gestern nicht bekannt gegeben. Es deutet aber einiges darauf hin, dass der tödliche Schuss auf sie erst am Mittwochmorgen abgegeben wurde. Anlieger wollen an dem besagten Morgen Schüsse gehört haben. Wie der Täter in das Lokal kam, wird geheim gehalten. Das Café sei abgeschlossen gewesen, als die Rettungskräfte dort eintrafen. Sie hätten zunächst versucht, eine Scheibe des Lokals einzuschlagen, um zügig hineinzukommen, hieß es gestern dazu von der Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen der 15-köpfigen Mordkommission dauern an.

