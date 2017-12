später lesen Ein Abend voller Güte 2017-12-22T18:12+0100 2017-12-23T09:13+0100

Noch heute, fast 70 Jahre danach, ist Walter Rohleder aus Moers gerührt, wenn er an das Weihnachtsfest 1948 denkt. Erst Anfang Dezember war er nach fast fünf Jahren aus russischer Kriegsgefangenschaft in Donezk entlassen worden, eine Rückkehr ins heimische Breslau war unmöglich. Ein Freund lebte in Düsseldorf, deshalb kam er ins Rheinland. Doch die Familie des Freundes war ausgebombt, dort konnte er nicht bleiben. So verschlug es ihn in ein Heimkehrer-Lazarett in Velbert-Langenberg. Da viele zu Weihnachten zu ihren Familien fuhren, blieb er mit anderen Heimatlosen allein zurück. "Es war ein trostloser Heiligabend", sagt er. Aber dann kam am ersten Feiertag eine Familie aus Wuppertal-Dönberg und lud ihn ein, den Abend mit ihr zu verbringen. Er saß an einem reich gedeckten Tisch, der Gastgeber war Lebensmittelhändler. "Das war ein großer Akt der Güte und Menschlichkeit", betont der Moerser. "Ich wurde sehr freundlich aufgenommen, es wurden mir schöne Weihnachten geschenkt. Mir wurde viel Liebe entgegengebracht."