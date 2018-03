später lesen Köln Ein Jahr Cannabis auf Rezept - Nachfrage in NRW gestiegen 2018-03-05T19:38+0100 2018-03-06T09:01+0100

Seit der Freigabe von Cannabis auf Rezept haben Apotheken in NRW das Betäubungsmittel deutlich häufiger abgegeben. "Die Zahl der Patienten, die das pflanzliche Arzneimittel auf Rezept nachfragen, ist in unserem Kammerbezirk mit Sicherheit gestiegen", sagte Stefan Derix, Geschäftsführer der Apothekerkammer Nordrhein, zur Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten seit der Freigabe. Die Kammer vertritt mit rund 2200 Apotheken mehr als die Hälfte in NRW. Es gibt aber keine landesweiten Zahlen über die Abgabe von medizinischem Cannabis.