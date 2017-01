Merzenich: Ein Toter bei Unfall mit Falschfahrer

Fünf Autos waren in die Karambolage auf der A 4 bei Merzenich verwickelt.

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 4 bei Merzenich im Kreis Düren eine tödliche Karambolage mit fünf Fahrzeugen verursacht. Ein Mann starb noch an der Unfallstelle. Seine 59-jährige Beifahrerin und der 47-jährige Falschfahrer wurden bei dem Unglück lebensgefährlich verletzt. Insgesamt waren fünf Autos an dem Unfall zwischen den Abfahrten Elsdorf und Merzenich in Fahrtrichtung Aachen beteiligt.

Mehrere Hubschrauber landeten auf der gesperrten Fahrbahn, um die Verletzten zu versorgen. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Die Unfallstelle glich einem großräumigen Trümmerfeld, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen 11.30 Uhr waren gleich mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. Die Anrufer hätten von einem Falschfahrer berichtet, der plötzlich vom Standstreifen auf die Fahrbahn gezogen sei, sagte der Sprecher. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sei der 47-Jährige dann mit einem Sattelzug kollidiert und gegen den Wagen des späteren Opfers und seiner Ehefrau geschleudert. Die A 4 in Richtung Aachen blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

(dpa)