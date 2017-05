später lesen Ein Verehrer, der sich im Haus irrte 2017-04-28T19:47+0200 2017-04-29T08:16+0200

Am Morgen des 1. Mai hatte Jutta Jansen oft Anlass zur Freude. "Ich habe schon einige Maibäume in meiner Jugend bekommen", erinnert sich die Mönchengladbacherin (70). Nur nicht im Jahr 1955, da spähte die damals 16-Jährige vergeblich aus dem Fenster. Dann sah sie aber doch ein buntes Kreppband um die Hausecke flattern. "Meine Freundin im Nebenhaus stand auf dem Bürgersteig und schaute begeistert zu einem Birkenbäumchen mit herrlichen Bändern, das bis zur Dachrinne reichte", so erinnert sie sich. Die Freundin konnte ihr Glück kaum fassen, wusste aber nicht, wem sie den Liebesgruß zu verdanken hatte.