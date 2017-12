später lesen Essen Einbrecher stehlen Weihnachtskollekteaus Essener Kirche 2017-12-27T19:22+0100 2017-12-28T07:08+0100

Ungebetenen Besuch von Einbrechern hatte die evangelische Friedenskirche in Essen-Steele an Weihnachten. Bisher unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und stahlen den Kupfereinsatz des Taufbeckens und eine Spendendose, wie die Essener Polizei gestern mitteilte. In der Sakristei brachen sie mehrere Schränke auf und fanden einen Schlüssel, mit dem sie einen Tresor öffnen und mehrere Tausend Euro entwenden konnten. Das Geld stammt größtenteils aus den Kollekten in den Weihnachtsgottesdiensten an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag, die für "Brot für die Welt" gesammelt wurden, wie ein Sprecher der evangelischen Kirche mitteilte.